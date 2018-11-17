Trabzon'da Kaçak İçki Operasyonu

Trabzon'da polis kiplerince yapılan operasyonda, kaçak olarak imal edilmiş 51 litre içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte kaçak içki imalatı ve satışı yapıldığı tespit edilen bir iş yerine operasyon düzenlendi.

İş yerinde yapılan aramada, kaçak olarak imal edilmiş ve bir bölümü şişelenmiş 51 litre kaçak içki ele geçirildi.

Olayla ilgili yabancı uyruklu 1 kişi gözaltına alındı.