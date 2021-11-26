Trabzon'da kablo çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı

TRABZON (AA) - Trabzon'un Tonya ilçesinde kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karasu ve Kösecik mahallelerinde haber leşme ve enerji kablolarının kesilerek çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), şüpheliler A.B. ve K.B'nin çaldıkları kabloları plastik kısımlarından ayırarak erittiklerini belirledi.

Zanlıların evlerine düzenlenen operasyonda 13 kilogram eritilmiş bakır kablo, 3 bakır kazan, bakır ibrik, 2 ruhsatsız av tüfeği ile kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi hakimlikçe cezaevine gönderildi.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak?