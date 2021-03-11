Trabzon'da jandarma, yaban hayvanlarını unutmuyor
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Trabzon'da jandarma, yaban hayvanlarını unutmuyor

11.03.2021 11:50 | Son Güncelleme: 11.03.2021 11:54
Trabzon'da jandarma, yaban hayvanlarını unutmuyor

TRABZON'da jandarma ekipleri, çetin kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan yabani hayvanlar için doğaya yem bırakıyor.

TRABZON'da jandarma ekipleri, çetin kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan yabani hayvanlar için doğaya yem bırakıyor.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çetin kış şartlarında kentin yüksek kesimlerinde güvenlik için 7 gün 24 saat çalışma yürütürken, sosyal ve çevresel faaliyetleri de ihmal etmiyor. Jandarma, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle, olumsuz hava şartlarından etkilenen ve yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarının aç kalmaması için özellikle yüksek kesimlerdeki yaşam alanlarına yem bırakıyor.


Trabzon'da jandarma, yaban hayvanlarını unutmuyor
Trabzon'da jandarma, yaban hayvanlarını unutmuyor
Trabzon'da jandarma, yaban hayvanlarını unutmuyor
Trabzon'da jandarma, yaban hayvanlarını unutmuyor
Trabzon'da jandarma, yaban hayvanlarını unutmuyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih TURAN

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