Trabzon'da jandarma ekiplerinin uyuşturucu ile mücadelesi hız kesmeden devam ediyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Trabzon'da jandarma ekiplerinin uyuşturucu ile mücadelesi hız kesmeden devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Trabzon'da jandarma ekiplerinin uyuşturucu ile mücadelesi hız kesmeden devam ediyor

Trabzon'da jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

TRABZON (İHA) - Trabzon'da jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan uzun süreli istihbarı çalışma sonucu Düzköy, Tonya ve Ortahisar ilçelerinde, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak ve Bulundurmak, Yasadışı Ekim" suçlarını işlediği belirlenen şahıslara yönelik 3 ayrı operasyon düzenlendi.

Operasyonda H.T. (37), K.Z. (38) ve Y.Y. (38) isimli şahıslar gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 6 bin 200 gram skunk esrar, 430 gram kubar esrar, 14 kök kenevir bitkisi, 2 adet ecstasy uyuşturucu hap ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. - TRABZON

Trabzon'da jandarma ekiplerinin uyuşturucu ile mücadelesi hız kesmeden devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Uyuşturucu ticaretinde yakalandı, yine de 'Satmıyorum, içiyorum' diye kendini savundu

Uyuşturucu ticaretinde yakalandı, yine de "Satmıyorum, içiyorum" diye kendini savundu

 Oğluna uyuşturucu satanlara kavga ederken canından oldu

Oğluna uyuşturucu satanlara kavga ederken canından oldu

 Çekmeköy'de olaylı gece: Oğluna uyuşturucu sattığı iddia edilen komşusunu uyarmaya gitti, kalp krizi geçirdi

Çekmeköy'de olaylı gece: Oğluna uyuşturucu sattığı iddia edilen komşusunu uyarmaya gitti, kalp krizi geçirdi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Davutoğlu Mehmet Muş
Magazin Cansu Dere Gökhan Çıra
Spor Ali Palabıyık Balotelli Sergen Yalçın Mustafa Denizli Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Yemek Tarifleri Mehmet Nuri Emmanuel Macron Mehmet Kasapoğlu Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Trabzon'da jandarma ekiplerinin uyuşturucu ile mücadelesi hız kesmeden devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.09.2021 14:38:08. #1.11#