Trabzon'da izinsiz yürüyüş yapmak istedikleri için gözaltına alınan 12 kişi serbest bırakıldı
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Trabzon'da izinsiz yürüyüş yapmak istedikleri için gözaltına alınan 12 kişi serbest bırakıldı

Trabzon'da izinsiz yürüyüş yapmak istedikleri için gözaltına alınan 12 kişi serbest bırakıldı
Anadolu Ajansı / Gazi Nogay - Haberler | Güncel

Trabzon'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla izinsiz yürüyüş yapmak istedikleri için gözaltına alınan 12 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Trabzon'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla izinsiz yürüyüş yapmak istedikleri için gözaltına alınan 12 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ortahisar ilçesine bağlı 2 Nolu Beşirli Mahallesi'nde toplanan grup, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Atatürk Alanı'na kadar yürümek istedi.

Polisin, grubun yürüyüş yapmasına izin vermemesi üzerine tartışma yaşandı. Tartışmanın arbedeye dönüşmesi sonucu gruptaki kişilerden biri hafif yaralandı.

Gözaltına alınan 12 kişi, Trabzon Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Cumhuriyet Savcısının talimatıyla adli kontrol şartları uygulanarak salıverildi.

Bu arada 12 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle kişi başı 3 bin 150 lira olmak üzere toplam 37 bin 800 lira para cezası uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay

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