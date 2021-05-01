TRABZON'DA İZİNSİZ '1 MAYIS' YÜRÜYÜŞÜNE MÜDAHALE: 9 GÖZALTI, 1 YARALI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TRABZON'DA İZİNSİZ '1 MAYIS' YÜRÜYÜŞÜNE MÜDAHALE: 9 GÖZALTI, 1 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TRABZON'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla izinsiz yürüyüş yapmak isteyen 12 kişilik gruba polis ekipleri müdahale etti.

TRABZON'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla izinsiz yürüyüş yapmak isteyen 12 kişilik gruba polis ekipleri müdahale etti. Yaşanan arbede sonucu gruptakilerden biri hafif şekilde yaralanırken, 9 kişi de gözaltına alındı.

Kentte 2 Nolu Beşirli Mahallesi'nde toplanan çoğu üniversite öğrencisi grup, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Atatürk Alanı'na kadar yürümek istedi. Polisin, grubun yürüyüş yapmasına izin vermemesi üzerine tartışma çıktı. Tartışmanın arbedeye dönüşmesi sonucu gruptaki kişilerden B.D. adlı kadın hafif şekilde yaralandı. Ekiplerin müdahale ettiği gruptan 9 kişi, gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişiler İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Yaralı B.D., hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

TRABZON'DA İZİNSİZ '1 MAYIS' YÜRÜYÜŞÜNE MÜDAHALE: 9 GÖZALTI, 1 YARALI
TRABZON'DA İZİNSİZ '1 MAYIS' YÜRÜYÜŞÜNE MÜDAHALE: 9 GÖZALTI, 1 YARALI
TRABZON'DA İZİNSİZ '1 MAYIS' YÜRÜYÜŞÜNE MÜDAHALE: 9 GÖZALTI, 1 YARALI
TRABZON'DA İZİNSİZ '1 MAYIS' YÜRÜYÜŞÜNE MÜDAHALE: 9 GÖZALTI, 1 YARALI
TRABZON'DA İZİNSİZ '1 MAYIS' YÜRÜYÜŞÜNE MÜDAHALE: 9 GÖZALTI, 1 YARALI
TRABZON'DA İZİNSİZ '1 MAYIS' YÜRÜYÜŞÜNE MÜDAHALE: 9 GÖZALTI, 1 YARALI
TRABZON'DA İZİNSİZ '1 MAYIS' YÜRÜYÜŞÜNE MÜDAHALE: 9 GÖZALTI, 1 YARALI
TRABZON'DA İZİNSİZ '1 MAYIS' YÜRÜYÜŞÜNE MÜDAHALE: 9 GÖZALTI, 1 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Şampiyonluk arzusu gözlerini kararttı! Adana Demisporlu taraftarlar tam kapanmaya rağmen stada akın etti
Şampiyonluk arzusu gözlerini kararttı! Adana Demisporlu taraftarlar tam kapanmaya rağmen stada akın etti
Denize girdi, 'İşsizim, ceza kesmeyin' dedi
Denize girdi, "İşsizim, ceza kesmeyin" dedi
Tam kapanmada denizde yüzerken polise yakalanan şahıs, savunmasıyla şaşırttı
Tam kapanmada denizde yüzerken polise yakalanan şahıs, savunmasıyla şaşırttı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ersin Tatar Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Cem Yılmaz Hakan Altun Acun Ilıcalı Hakan Sabancı
Spor Diego Muslera Cenk Tosun Yılmaz Vural Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Ramazan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: TRABZON'DA İZİNSİZ '1 MAYIS' YÜRÜYÜŞÜNE MÜDAHALE: 9 GÖZALTI, 1 YARALI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.5.2021 18:41:36. #1.16#

title