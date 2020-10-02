Trabzon'da İtfaiye Teşkilatının kuruluş yıl dönümü kutlandı
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Trabzon'da İtfaiye Teşkilatının kuruluş yıl dönümü kutlandı

02.10.2020 14:19 | Son Güncelleme: 02.10.2020 14:22
Trabzon'da İtfaiye Teşkilatının kuruluş yıl dönümü kutlandı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Müdürlüğü ekipleri, İtfaiye Teşkilatının kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla donatılan araçlarla şehir turu yaptı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Müdürlüğü ekipleri, İtfaiye Teşkilatının kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla donatılan araçlarla şehir turu yaptı.

İtfaiye Dairesi Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, teşkilatın 306'ncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Ortahisar, Akçaabat ve Of ilçelerinde itfaiye araçlarıyla konvoy halinde tur yapıldı.

Araçların Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla donatıldığını gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerine alkışlarla destek verdi.

Öte yandan, yeni tip koronavirüs ile mücadeleye dikkat çekmek isteyen ekiplerin araçların üzerine, "maske, mesafe, temizlik" yazılı afiş astığı da görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk

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