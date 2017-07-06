Trabzon'da İstihdam Hedefi Katlandı

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, Çalışma Hayatında Milli Seferberlik Projesi kapsamında 25 bin kişinin istihdamını sağlamayı taahhüt ettiklerini anımsatarak, "Gelinen noktada 43 bin kişiyi istihdam ederek neredeyse hedefimizin iki katına ulaştık." dedi.



Hacısalihoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çalışma Hayatında Milli Seferberlik Programı'nın başarıya ulaşması için iş çevresiyle yoğun mesai harcadıklarını belirtti.



Çalışmalar sonucunda elde edilen verilerin, bu tarihe kadar alınan verilerin çok üzerinde olduğuna işaret eden Hacısalihoğlu, "Çalışma Hayatında Milli Seferberlik Projesi kapsamında 25 bin kişinin istihdamını sağlamayı taahhüt etmiştik ancak 43 bin kişiyi istihdam ederek neredeyse hedefimizin iki katına ulaştık. Hedefimizin üzerinde bir başarı ortaya koymanın mutluluğunu yaşıyoruz." diye konuştu.



Hacısalihoğlu, verdikleri destek dolayısıyla işverenleri kutlayarak, rakamların işverenlerin üzerine düşeni fazlasıyla yaptığını gösterdiğine işaret etti.



İstihdam seferberliği sürecinde en önemli konulardan birinin de kalifiye iş gücü sorunu olduğuna dikkati çeken Hacısalihoğlu, konuya ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının eğitim kurumuyla yaptıkları protokoller gereği eğitimlere bir süre sonra başlanacağını kaydetti.