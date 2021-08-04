Trabzon'da işletmelere yönelik atık yağ denetimi yapıldı

Trabzon'daki işletmelerde atık yağ denetimlerinin sürdürüldüğü bildirildi.

Trabzon'daki işletmelerde atık yağ denetimlerinin sürdürüldüğü bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, hayata geçirdiği altyapı yatırımları ile "Yaşanabilir Trabzon" hedefinde önemli mesafe kat eden Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ) Genel Müdürlüğünün, şehir genelinde yemek üretilen tüm işletmelerde atık yağ denetimi gerçekleştirdiği belirtildi.

TİSKİ ekiplerinin son 2 yılda 500'den fazla işletmeyi denetlediği vurgulanan açıklamada, denetimlerin Meydan bölgesinde artırıldığı da aktarıldı.

Denetlemelerle atık yağların kanalizasyona dökülmesinin önüne geçilmesinin amaçlandığı da kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk