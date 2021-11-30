Trabzon'da "İşaret Dili Konseri" düzenlenecek

İSTANBUL (AA) - Trabzon'da Ortahisar Belediyesi ev sahipliğinde İstanbul Kültür Üniversitesince "İşaret Dili Konseri" düzenlenecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, işaret dili korosunun 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde konser gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon'da ilk defa işaret dili konseri düzenleneceğine işaret ederek, mutlu ve gururlu olduğunu aktardı.

Genç, dezavantajlı vatandaşların normal bireyler gibi sosyal yaşamın bütün imkanlarından istifade etmesi ve günlük yaşamın içine katılabilmesini belediye olarak önemsediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Dezavantajlı vatandaşlarımızı ne kadar mutlu, huzurlu ve sevinçli görürsek biz de bu oranda memnun oluruz. Bu amaçla ilk defa İKÜ ile birlikte Trabzon'da 3 Aralık Engelliler Günü'nde çok anlamlı bir konser etkinliği düzenleyeceğiz. Umarım bu başlangıç olur ve bu tür etkinlikler yaygınlaşarak dezavantajlı bireylerin sosyal ve sanatsal yaşamın her alanına daha fazla katılımını sağlarız."

İstanbul Kültür Üniversitesi İşaret Dili Koro Şefi Gökben Keleş ise toplumsal farkındalığı artırarak herkese işaret dili öğretmek istediklerini belirtti.

Konser etkinliklerini ülkenin dört bir yanına taşımak istediklerini kaydeden Keleş, "Ekibim ile birlikte yürüdüğümüz bu anlamlı yolda amacımız Türk işaret dilini tanıtmak, ulaşabildiğimiz herkese işaret dilini öğretmek ve bunun önemine dikkat çekmektir. Aynı zamanda her alanda desteğe ihtiyacı olanların yanında olmayı da hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

AA / Duygu Avunduk - Son Dakika Haberleri

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