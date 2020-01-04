Trabzon'da iş yeri yangını
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu.
04.01.2020 12:56 | Son Güncelleme: 04.01.2020 12:56
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kaymaklı Mahallesi'ndeki bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen Trabzon Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
İki dükkanda maddi hasarın oluştuğu yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaynak: AA