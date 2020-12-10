İş makinesi taşıyan kamyon köprüye çarptı: 1 yaralı
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İş makinesi taşıyan kamyon köprüye çarptı: 1 yaralı

10.12.2020 13:47 | Son Güncelleme: 10.12.2020 14:19

Trabzon'da iş makinesi taşıyan kamyonun köprüye çarptığı kazada sürücü yaralandı.

Trabzon'da iş makinesi taşıyan kamyonun köprüye çarptığı kazada sürücü yaralandı.

Ortahisar ilçesinde Mahmut Ç. yönetimindeki 61 ADD 314 plakalı iş makinesi yüklü kamyon, Devlet Sahil Yolu üzerindeki Tanjant Köprüsü'ne çarptı.

Yüksekliğin ayarlanamaması nedeniyle meydana gelen kazada, kamyonun kupası yerinden çıktı.

Yaralanan sürücü, Fatih Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, aracın çekilmesinin ardından ulaşıma açıldı.

İş makinesi taşıyan kamyon köprüye çarptı: 1 yaralı
İş makinesi taşıyan kamyon köprüye çarptı: 1 yaralı
İş makinesi taşıyan kamyon köprüye çarptı: 1 yaralı
İş makinesi taşıyan kamyon köprüye çarptı: 1 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Taşcan

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