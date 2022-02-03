Trabzon'da internetten alışveriş yapan 2 kişi, toplam 2 bin 785 lira dolandırıldı

TRABZON (AA) - Trabzon İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, vatandaşları internetten alışveriş yaparken dolandırılmamaları konusunda uyardı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Maçka ilçesinde 26 Ocak'ta C.Ö, sosyal medyadan irtibata geçtiği A.Ş. kullanıcı adlı şüpheliyle 1500 lira karşılığında ikinci el jant ve lastik takımı almak için anlaştığı ve parayı gönderdikten sonra karşı tarafa bir daha ulaşamadığı gerekçesiyle şikayetçi oldu.

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, şüphelinin Gaziantep'te ikamet eden M.A.T. (20) olduğu tespit edildi.

Of ilçesinde ise 30 Ocak'ta R.G. (62) sosyal medya üzerinden kitap almak için irtibat kurduğu kişinin kendisine gelen onay şifresini söylemesi durumunda siparişi gönderebileceğini belirtmesi üzerine, gelen şifreyi sosyal medyadaki profile bildirdiği, ardından cep telefonundaki mobil bankacılık uygulamasından 1285 lira ödeme yapıldığını fark ettiğini belirterek şikayetçi oldu.

Yapılan araştırmalar sonucu şüphelinin Ankara'da yaşayan S.B. (40) olduğu belirlendi.

Her iki şüphelinin yakalanması için jandarma çalışma başlattı.

Vatandaşların özellikle ikinci el ürün alım işlemlerinde dolandırıldığı belirtilen açıklamada, başta ikinci el ürün alırken mutlaka yüz yüze iletişime geçilmesi, piyasa fiyatlarının çok altında satılan ürünlere karşı daha dikkatli davranılması ve güvenli e-ticaret sitelerinin kullanılması konusunda uyarılarda bulunuldu.