Trabzon'da insan hakları projesinin tanıtım paneli yapılacak
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Trabzon'da insan hakları projesinin tanıtım paneli yapılacak

Trabzon'da insan hakları projesinin tanıtım paneli yapılacak
Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı - Haberler | Güncel

Trabzon'da, İnsan Hakları ve Şiddetle Sivil Mücadele Bilincini Güçlendirici Saha Aktörleri Yetiştirme Projesi'nin tanıtım paneli gerçekleştirilecek.

Trabzon'da, İnsan Hakları ve Şiddetle Sivil Mücadele Bilincini Güçlendirici Saha Aktörleri Yetiştirme Projesi'nin tanıtım paneli gerçekleştirilecek.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, yaptığı yazılı açıklamada, On Birinci Kalkınma Planı ve buna bağlı olarak Cumhurbaşkanlığı makamlarınca ilan edilerek yürürlüğe konan İnsan Hakları Eylem Planı kapsamında, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü ve HEGEM Vakfı ortaklığı ile "İnsan Hakları ve Şiddetle Sivil Mücadele Bilincini Güçlendirici Saha Aktörleri Yetiştirme Projesi"nin geliştirildiğini belirtti.

Projenin tanıtım toplantısının, KTÜ koordinesinde Trabzon'da yapılacağını vurgulayan Çuvalcı, proje ile 81 ilde ilk üç yılda 100 bin "sosyal arabulucu", 100 bin "insan hakları danışmanı" ve "şiddetle sivil mücadele formatörü" yetiştirilmesinin planlandığını, buna bağlı olarak iller, bölgeler düzeyinde yeni projelerin hayata geçirilmesinin de amaçlandığını kaydetti.

Çuvalcı, Atatürk, Recep Tayyip Erdoğan, Bursa Uludağ, Manisa Celal Bayar, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Ondokuz Mayıs ve Sinop üniversitelerinin de projenin paydaşları olduğunu aktardı.

Toplantı, 1 Haziran Salı günü saat 14.00'de Zorlu Grand Hotel'de gerçekleştirilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı

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