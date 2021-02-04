Trabzon'da inşaattan hırsızlık yapan 3 kişi yakalandı
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Trabzon'da inşaattan hırsızlık yapan 3 kişi yakalandı

04.02.2021 09:37 | Son Güncelleme: 04.02.2021 09:40
Trabzon'da inşaattan hırsızlık yapan 3 kişi yakalandı

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bir inşaattan demir ve çivi çalan 3 kişi yakalandı.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bir inşaattan demir ve çivi çalan 3 kişi yakalandı.

Akçakale Mahallesi'nde Harun Y'ye ait inşaat halindeki evden 60 inşaat demiri, 50 kilogram çivi ve manivela demiri çalındığı ihbarı üzerine jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

Yapılan araştırmada hırsızlığı gerçekleştirdiği belirlenen 3 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin, çalıntı malzemeleri hurdacıya sattıkları kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay

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