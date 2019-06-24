Trabzon'da İnovasyon ve Biyoteknoloji Merkezi inşaatı sürüyor

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasınca (TTSO) yaptırılan İnovasyon ve Biyoteknoloji Merkezi inşaatı devam ediyor.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İnşaat Uygulama Müdürü Haluk Altuntaş, TTSO Başkanı Suat Hacısalihoğlu'nu ziyaret ederek projenin son durumuyla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

TOBB'un finansal desteğiyle yapımına devam edilen İnovasyon ve Biyoteknoloji Merkezi için bundan sonra yapılacak imalatlar hakkında bilgi alan Altuntaş, TOBB olarak yapım işi ile ilgili her türlü teknik desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

Hacısalihoğlu ise Trabzon İnovasyon ve Biyoteknoloji Merkezi'nin 11 bin metrekare açık alan üzerine inşa edildiğini belirterek, 7 bin 379 metrekare kapalı alana sahip merkezde eğitim birimleri, kuluçka merkezi, Ar-Ge laboratuvarları, katmanlı üretim teknolojileri, üç boyutlu tarama teknolojileri, endüstriyel tasarım, sanal ve artırılmış gerçeklik, Ar-Ge birimleri, biyoteknoloji laboratuvarlarının yanı sıra yönetim ve idari birimlerin de bulunacağını ifade etti.

"Merkezin aynı zamanda bir kuluçka merkezi olmasını hedefliyoruz"

Ar-Ge laboratuvar ile ofislerinin bir kısmının merkezin misyon ve vizyonuna uygun başarılı projeleri bulunan girişimcilere tahsis edilerek merkezin aynı zamanda bir kuluçka merkezi olmasını hedeflediklerine dikkati çeken Hacısalihoğlu, şunları kaydetti:

"Bu sayede merkezin yaptığı çalışmalar ile sürdürülebilirliğini sağlayacak mekanizmanın da tesis edilmesine katkıda bulunacaktır. Ayrıca merkez Ar-Ge'ye yatkın girişimcilerin bu alanda çalışmalarına olanak sağlayarak yeni fikirlerin ortaya çıkması ile sürdürülebilir toplumsal fayda yaratacaktır. Biyoteknoloji alanında ilaç biyoteknolojisi araştırma ünitelerini içeren ve biyoteknolojik ilaç sanayisine yönelik Ar-Ge çalışmalarının yapılabileceği bir yapı oluşturulacaktır. İlaç biyoteknolojisi araştırma ünitesi sayesinde doğal zenginlik kaynağı ilaç ham maddesi olan bitkilerimizden ilaç etken maddelerinin elde edilmesi konusunda araştırmalar yürütülecektir."

Kaynak: AA