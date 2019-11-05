Trabzon'da ilkokulların bahçelerine geleneksel oyun olanları

05.11.2019 12:04

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, çocukların geleneksel oyunlarla buluşturulması için ilkokulların bahçesinde seksek, köşe kapmaca, mendil kapmaca gibi geleneksel oyun alanları oluşturdu.

Milli Eğitim Bakanlığının uygulamaya koyduğu "Okullar Hayat Olsun" projesi kapsamında, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun talimatlarıyla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Trafik Şube Müdürlüğünce ilkokul bahçelerine geleneksel oyun alanları kuruldu.

Teneffüslerde okulların öğrenciler için cazibe merkezi haline getirilmesi amacıyla uygulanan proje kapsamında, Ortahisar, Akçaabat ve Yomra ilçelerinde 11 ilkokul bahçesinde çalışmalar tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Trafik Şube Müdürlüğünce il genelindeki okul bölgelerinde yaya geçitleri, okul geçitleri ve "önce yaya" ikon çalışmaları da gerçekleştirildi.

Seksek, köşe kapmaca, mendil kapmaca gibi oyunların oynanacağı alanlarla öğrencilerin okul ortamından en verimli şekilde yararlanması hedefleniyor.

"Geleneksel oyunlarımızı öğrencilerimizin hizmetine sunduk"

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Geleneksel oyunların okul bahçelerinde yaşatılması, gerek okulların öğrenciler için cazibe merkezi olmasını tesis etmek gerekse Türk kültürünün en güzel şekilde yaşatılmasını sağlamak açısından ciddi önem taşıyor." dedi.

Gelişen teknoloji karşısında çocukların geleneksel oyunlardan uzakta büyüdüğünü dile getiren Zorluoğlu, "11 ilkokulumuzun bahçesinde gerçekleştirdiğimiz bu çalışma ile geleneksel oyunlarımızı öğrencilerimizin hizmetine sunduk." ifadesini kullandı.

Zorluoğlu, uygulamayı başka okullarda da sürdüreceklerine işaret ederek, "İlgi gören uygulamamızı genişleterek sürdüreceğiz. İmkanlarımız ölçüsünde her zaman eğitimin, öğrencilerimizin, eğitim kurumlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA