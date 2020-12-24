Trabzon'da ilginç HES sorgulaması
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Trabzon'da ilginç HES sorgulaması

24.12.2020 09:36 | Son Güncelleme: 24.12.2020 10:04

Trabzon'da ilginç HES sorgulaması Trabzon'un en işlek caddesine giriş yapan yayalara HES kodu uygulaması yapılırken, aracıyla veya minibüsle gelenlere HES kodu sorulmuyor Trabzon'un en işlek caddesine yaya olarak giriş yapan vatandaşlara HES kodu sorgulanırken, minibüsten veya özel aracından...

Trabzon'da ilginç HES sorgulaması

Trabzon'un en işlek caddesine giriş yapan yayalara HES kodu uygulaması yapılırken, aracıyla veya minibüsle gelenlere HES kodu sorulmuyor

TRABZON - Trabzon'un en işlek caddesine yaya olarak giriş yapan vatandaşlara HES kodu sorgulanırken, minibüsten veya özel aracından inerek caddede gezen vatandaşlara HES kodu sorgulaması yapılmıyor.

Trabzon İl Hıfzısıhha Kurulu'nun aldığı karar gereği korona virüsle mücadele kapsamında şehrin en işlek yerlerine HES kodu uygulaması getirildi. Kahramanmaraş Caddesi, Uzunsokak ve Kunduracılar Caddesi'nin girişlerine barikat kuran polis ekipleri vatandaşların HES kodlarını kontrol ederek girişlere izin veriyor. ' Hayat Eve Sığar' uygulamasından vatandaşların HES Kodu'nu sisteme girerek veya karekodu okutarak geçişleri izin veren polis ekipleri, HES Kodu olmayanların girişine izin vermiyor. Araç trafiği ile minibüs hatlarının yoğun olduğu ve HES kodu uygulamasının getirildiği yerlerinden biri olan Kahramanmaraş Caddesi'nde minibüsten veya özel aracından inen vatandaşlar HES sorgulaması göstermeden şehrin en işlek caddelerine giriş yapabiliyor. Hergün binlerce aracın giriş yaptığı Kahramanmaraş Caddesi'nde yaşanan ilginç HES sorgulamasına vatandaşlar tepki gösteriyor.

Kahramanmaraş Caddesi'ne polis ekiplerine HES kodunu göstererek giriş yapan Kemal Sarıalioğlu, HES uygulamasının çok iyi olduğunu belirterek, "Aramızda temaslı olanları varsa onları engellemek için güzel bir uygulama. Ancak dolmuştan istediği sokağa giriyor" derken, Erzurum'dan Trabzon'a gezmeye gelen Mahşuk Toprak ise "Minibüsten inenlere bakılması lazım. Ne olursa orada oluyor" ifadelerini kullandı.

Kurallara uyulması gerektiğinin altını çizen Münevver Kara da "Bizim için güzel bir uygulama. Minibüsten inerek HES kodu göstermeyenler oluyor öyle olmaz. Çok sakıncalı" diye konuştu.

"Arabamı otoparka çektim, kimse HES kodu sormadı"

Otomobilini otoparka geçerek Kahramanmaraş Caddesi'ne gelen Nurettin Öztürk, HES kodu uygulamasındaki garipliğe dikkat çekerek "Arabayla içeriye girdim. Aracımı otoparka çektim, dışarıya çıktım. Yürüyorum benden HES kodu sorgulayan olmadı" şeklinde konuştu.

Gürsel Murat ise virüsün her geçen gün arttığını belirterek "Bizim insanlarımız kurallara riayet etmiyor. Bu hastalık her geçen gün artıyor. Biz kurallara uyarsak gün geçtikçe azalmaya devam edecek. Minibüsten inenleri de kontrol etmeleri gerekiyor. Dolmuş duraklarının yanında durarak kontrol edilmesi gerekiyor. Bizlerin duyarlı olması için bu uygulamalar yapılıyor" dedi.

Trabzon'da ilginç HES sorgulaması
Trabzon'da ilginç HES sorgulaması
Trabzon'da ilginç HES sorgulaması
Trabzon'da ilginç HES sorgulaması
Trabzon'da ilginç HES sorgulaması
Trabzon'da ilginç HES sorgulaması
Trabzon'da ilginç HES sorgulaması
Trabzon'da ilginç HES sorgulaması
Trabzon'da ilginç HES sorgulaması
Trabzon'da ilginç HES sorgulaması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OZAN KÖSE

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.12.2020 10:04:33. #1.14#
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