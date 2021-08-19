Trabzon'da İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
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Trabzon'da İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

Trabzon'da İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk - Haberler | Güncel

Trabzon'da İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali İsmail Ustaoğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

Trabzon'da İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali İsmail Ustaoğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Valilik B Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıda, taşkın kontrolünde koordinasyon gerektiren konuların ele alındığı belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Vali Ustaoğlu, devletin özellikle son dönemlerde yangın, sel ve heyelan olaylarıyla büyük mücadele verdiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Yangın olaylarının yanında taşkın ve su baskınları da yaşıyoruz ve maalesef ülke olarak, milletçe canımız yanıyor. Tabii afetlerle mücadelede hızlı hareket önemlidir. Bu konuda en hızlı hareket eden ülkelerin başındayız. Ancak istiyoruz ki bu olaylar yaşanmadan önce önleyici tedbirleri alalım. Bu konuda devlet olarak önemli çalışmalar yapıldı. Çok büyük yatırımlar yapıldı, yapılmaya da devam ediyor."

Ustaoğlu, önleyici tedbirlerle büyük faciaların önüne geçildiğini vurgulayarak, "Afet öncesi yapılan çalışmalar afet sonrası yaşanacak faciaların boyutunu azaltıyor. İlgili kurumlarımızla bugün bu toplantıyı yaparak olası bir afete karşı nasıl daha hazırlıklı olabiliriz ve önleyici tedbirler noktasında neler yapabiliriz bunu konuşacağız." ifadesini kullandı.

Birim yetkilileri ile il genelinin taşkın riski açısından ele alınan toplantıda, taşkın riskine karşı alınacak önlemlerin görüşüldüğü belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk

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