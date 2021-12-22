Trabzon'da il merkezi dahil 10 ilçede eğitim öğretime bir gün ara verildi - Haberler
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Trabzon'da il merkezi dahil 10 ilçede eğitim öğretime bir gün ara verildi

İhlas Haber Ajansı / Bekir Koca - Haberler | Güncel

Trabzon'da il merkezi dahil 10 ilçede eğitim öğretime bir gün ara verildi Trabzon'da yarın il merkezi dahil toplam 10 ilçede kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildi.

TRABZON (İHA) - Trabzon'da il merkezi dahil 10 ilçede eğitim öğretime bir gün ara verildi

TRABZON - Trabzon'da yarın il merkezi dahil toplam 10 ilçede kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildi.

Trabzon Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada "İlimiz genelinde devam eden kar yağışı nedeniyle 23 Aralık 2021 Perşembe günü Akçaabat, Beşikdüzü, Çarşıbaşı, Düzköy, Hayrat, Maçka, Ortahisar, Şalpazarı, Tonya ve Vakfıkebir ilçelerimizde bir gün süreyle eğitime ara verilmesine, engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılmasına; Araklı, Arsin, Çaykara, Dernekpazarı, Köprübaşı, Of, Sürmene ve Yomra ilçelerimizde ise sadece taşımalı eğitime 1 gün ara verilmesine karar verilmiştir" denildi.

Trabzon'da il merkezi dahil 10 ilçede eğitim öğretime bir gün ara verildi

Trabzon'da il merkezi dahil 10 ilçede eğitim öğretime bir gün ara verildi

Trabzon'da il merkezi dahil 10 ilçede eğitim öğretime bir gün ara verildi

Trabzon'da il merkezi dahil 10 ilçede eğitim öğretime bir gün ara verildi

Trabzon'da il merkezi dahil 10 ilçede eğitim öğretime bir gün ara verildi

Trabzon'da il merkezi dahil 10 ilçede eğitim öğretime bir gün ara verildi

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