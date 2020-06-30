Trabzon'da ikinci tıp fakültesi kurulması kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
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Trabzon'da ikinci tıp fakültesi kurulması kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) bünyesinde Trabzon'a, "Trabzon Tıp Fakültesi" adıyla ikinci tıp fakültesi kurulacak.

Trabzon'da ikinci tıp fakültesi kurulması kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
30.06.2020 09:51 | Son Güncelleme: 30.06.2020 09:54

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) bünyesinde Trabzon'a, "Trabzon Tıp Fakültesi" adıyla ikinci tıp fakültesi kurulacak.

SBÜ Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla bugünkü Resmi Gazete'de yayınlanan kararnameyle kurulması onaylanan Trabzon Tıp Fakültesinin, Trabzon ve Türkiye için hayırlı olması temennisinde bulunarak, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere hizmetin Trabzon'a kurulmasında emeği olan YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ve YÖK Genel Kurulu üyelerine de teşekkür etti.

SBÜ'nün ülkede ve gönül coğrafyasında sağlık profesyonelleri yetiştirmek amacıyla 1903'te 2. Abdülhamit Han tarafından kurulan Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane'nin bugünkü imkanlarla daha ileriye taşınmasına yönelik bir uygulama olarak kurulduğunu ifade eden Erdöl, şunları kaydetti:

"Sağlık Bilimleri Üniversitesi Trabzon Tıp Fakültemiz göğsümüzü kabartan, ruhumuzu okşayan, geçmiş ile gelecek arasında kurduğumuz bağın müşahhas bir numunesi, genç dimağlara atılan imzası olacaktır. Bu fakültelerimizde eğitim görecek öğrencilerimiz 83 yıl sonra Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın destek ve teveccühleriyle küllerinden doğan üniversitemizde, kuruluş misyonuna uygun olarak eğitim görmenin ömür boyu gururunu yaşayacaklardır."

Prof. Dr. Erdöl, şöyle devam etti:

"Bu vesileyle sınırlarını kürre-i arz olarak belirlemiş, hizmet alanını insanlığın tamamıyla ifade etmiş, en zor zamanlarda dahi yardım elini ve ilme, insana yardım düsturunu asla mazlum ve ihtiyaç sahibi coğrafyalardan eksik etmemiş 2. Abdülhamit Han'ı açtığı bu kapı ve kapılar için rahmet ve minnet ile yad ederken, bunun bir başlangıç olduğunu ve ecdadımızın ardında attığımız ve dahi atacağımız adımların mütevazı ama elzem bir adımı olarak büyüyerek devam ettirme gayretinde olacağımızın bilinmesini isterim."

Kaynak: AA

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