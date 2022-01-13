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Trabzonspor'da 2 oyuncu koronavirüse yakalandı

Trabzonspor'da 2 oyuncu koronavirüse yakalandı
AA / Selçuk Kılıç - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig'de 15 Ocak Cumartesi günü Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Trabzonspor'da, 2 oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Spor Toto Süper Lig'de 15 Ocak Cumartesi günü Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Trabzonspor'da, 2 oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle takip edilen bir oyuncumuz ile maç öncesi gerçekleştirilen rutin Kovid-19 PCR kontrollerinde bir başka oyuncumuz daha pozitif çıkmıştır. Her iki oyuncumuzun da sağlık durumu iyi olup tedavi ve izolasyon süreçleri başlamıştır." ifadesine yer verildi.

AA / Selçuk Kılıç - Spor Haberleri

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