Trabzon'da iki evde kumar oynayan 16 kişiye 53 bin lira ceza

TRABZON'da polisin iki eve yaptığı baskında, kumar oynarken yakalanan 16 kişiye, koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle toplam 53 bin 550 TL idari para cezası uygulandı.