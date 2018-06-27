Trabzon'da Aile Arasında Çatışma Çıktı: 2 Ölü, 1 Yaralı
Trabzon'un Maçka ilçesinde sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Silahların kullanıldığı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti.
Trabzon'un Maçka İlçesine bağlı Galyan Mahallesi'nde aile arasında çıkan sözlü tartışma ardından kavgaya dönüştü. Silahların kullanıldığı kavgada üç kişi vurulurken iki kişi yaşamını yitirdi.
BABA OĞUL HAYATINI KAYBETTİ
Olayda 3 kişinin silahla vurulduğu belirtildi. Kenan K. ile oğlu İsmail K.'nın hayatını kaybettiği ileri sürülürken, kızının da ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
(Kaynak: 61saat.com)
YORUMLAR (1)
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Allah islah etsin ne oluyor bizlere Aydında komşular bir birini öldürmüş şimdide tırabzon çok üzüldüm Allah akıl fikir ve sabır versinCevap Yaz Yayından Kaldır