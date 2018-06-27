Trabzon'da Aile Arasında Çatışma Çıktı: 2 Ölü, 1 Yaralı

Trabzon'da Aile Arasında Çatışma Çıktı: 2 Ölü, 1 Yaralı

Trabzon'un Maçka ilçesinde sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Silahların kullanıldığı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti.

Trabzon'da Aile Arasında Çatışma Çıktı: 2 Ölü, 1 Yaralı

Trabzon'un Maçka İlçesine bağlı Galyan Mahallesi'nde aile arasında çıkan sözlü tartışma ardından kavgaya dönüştü. Silahların kullanıldığı kavgada üç kişi vurulurken iki kişi yaşamını yitirdi.

BABA OĞUL HAYATINI KAYBETTİ

Olayda 3 kişinin silahla vurulduğu belirtildi. Kenan K. ile oğlu İsmail K.'nın hayatını kaybettiği ileri sürülürken, kızının da ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

(Kaynak: 61saat.com)

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YORUMLAR (1)

  • AA :
    Allah islah etsin ne oluyor bizlere Aydında komşular bir birini öldürmüş şimdide tırabzon çok üzüldüm Allah akıl fikir ve sabır versin
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