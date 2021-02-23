Trabzon'da ihtiyaç sahibi öğrencilere 720 tablet bilgisayar dağıtılacak
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Trabzon'da ihtiyaç sahibi öğrencilere 720 tablet bilgisayar dağıtılacak

23.02.2021 13:41 | Son Güncelleme: 23.02.2021 13:41
Trabzon'da ihtiyaç sahibi öğrencilere 720 tablet bilgisayar dağıtılacak

Trabzon Büyükşehir Belediyesince ihtiyaç sahibi 720 öğrenciye tablet bilgisayar dağıtılacağı bildirildi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesince ihtiyaç sahibi 720 öğrenciye tablet bilgisayar dağıtılacağı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzalanan protokol kapsamında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde uzaktan eğitimi takip edecek ekipmana sahip olmayan öğrenciler için 717 bin 500 lira kaynakla 720 tablet alımı gerçekleştirildiği belirtildi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından temin edilen tabletlerin ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılmak üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderildiği kaydedilen açıklamada, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun da değerlendirmelerine yer verildi.

Zorluoğlu, salgın süresince öğrencilerin bir kısmının internet ortamında ders aldığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Bu noktada canlı derslere katılımın aksamaması ve her öğrencinin bir tableti olması için Cumhurbaşkanımız tarafından 'Erişimi Olmayan Öğrencilere Tablet Temini' projesi hayata geçirildi. İmzaladığımız protokol kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzce teslim alınan tabletler, plan dahilinde ihtiyaç sahibi öğrencilerimize dağıtılacak. Büyükşehir Belediyesi olarak çocuklarımızın ve gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

Salgın sürecinde eğitim faaliyetlerinin hiçbir aksaklığa mahal vermeden devam ettirilmesinin memnuniyet verici olduğunu ifade eden Zorluoğlu, öğrencilerle uzaktan da olsa özverili şekilde ilgilenen öğretmenlere teşekkür edip öğrencilere de başarılar diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay

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