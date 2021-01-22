Trabzon'da ihtiyaç sahibi çocuklara giyecek yardımı
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Trabzon'da ihtiyaç sahibi çocuklara giyecek yardımı

22.01.2021 14:37 | Son Güncelleme: 22.01.2021 14:41
Trabzon'da ihtiyaç sahibi çocuklara giyecek yardımı

Türkiye'deki ihtiyaç sahibi öğrencilere kışlık kıyafet yardımı yapan WEFA Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu, Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğiyle Trabzon'da 500 öğrenciye ulaştı.

Türkiye'deki ihtiyaç sahibi öğrencilere kışlık kıyafet yardımı yapan WEFA Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu, Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğiyle Trabzon'da 500 öğrenciye ulaştı.

Bu yıl "Kış Güneşi Hediyeniz Olsun" sloganı ile kış yardımlarını gerçekleştiren WEFA'nın Trabzon'daki yardım çalışmalarına WEFA Türkiye Genel Sekreteri Cumaali Keleş, WEFA Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Recep Yenigün, Wefa gönüllüsü Alim İnci, Pusula Derneği temsilcisi Ahmet Yılmaz ve Trabzon Türkiye Diyanet Vakfı şube sorumlusu İlhan Kara da katıldı.

Keleş, Trabzon'daki mülteci ailelerini ziyaret edip, onlara zekat yardımında bulunduklarını belirterek, "İhtiyaç sahibi ailelerin çocuklarıyla bir araya geldik. çocuklara kışlık kıyafet yardımı yaptık. bugün de yoğun bir program bizi bekliyor. Dağıtımlarımıza devam ediyoruz." dedi.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve İl Müftüsü Osman Aydın'ı ziyaret ettiklerini ifade eden Keleş, şunları kaydetti:

"Bu sene Türkiye'deki kış yardım çalışmalarına sivas ilinde start veren Wefa, Kayseri, Malatya, Afyonkarahisar, Yozgat, Gaziantep, Tokat ve Trabzon illerindeki yardım çalışmalarını ise Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğiyle gerçekleştirecek. Bu illerde ihtiyaç sahibi çocuklara TDV iş birliğiyle çeşitli kışlık malzemeler hediye edilecek. Öte yandan kış yardımı çalışmaları Sivas, Gümüşhane, Edirne ve İstanbul'da da devam edecek. Toplamda 5 bin çocuğa kışlık kıyafet yardımı yapılacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk

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