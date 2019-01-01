Trabzon'da İçme Suyu ve Kanalizasyon Çalışmaları

Trabzon'da içme suyu ve kanalizasyon çalışmaları devam ediyor.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (TİSKİ) adına DSİ tarafından, Trabzon İçme Suyu İsale Hattı ve 1. düzey depolar inşaatı ile Atasu Barajı'ndan Ortahisar ilçesinin 51 mahallesine içme suyu taşıyan ana isale hatları, 1. düzey içme suyu depoları ve terfi merkezlerinin yenilenme çalışmalarına devam edildiğini belirtti.

Gümrükçüoğlu, 200 milyon lira maliyetle şehre kazandırılması planlanan Trabzon İçme Suyu İsale Hattı ve 1. düzey depoların inşaatının yüzde 63'ünün tamamlandığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"2020 yılı içinde bitirilmesi planlanan proje kapsamında 54,7 kilometre çelik boru, 38,2 kilometre duktil boru olmak üzere toplamda 92,9 kilometre ana isale hattı inşa ediliyor. Bu kapsamda 72,2 kilometrelik ana isale hattının döşenmesi çalışmaları tamamlandı. Proje kapsamında ayrıca 14 yeni içme suyu deposu ve 8 yeni terfi merkezi inşa edilirken, 15 mevcut içme suyu deposu ile 3 mevcut terfi merkezi revize ediliyor. Yine proje kapsamında servis yolu inşaatları, sanat yapıları, mevcut hatların katodik koruması, yatay sondaj çalışmaları, fiberoptik kablo ve muhafaza borusu döşenmesi, şamandıralı su alma yapısı inşaatı ile çalışmalar nedeniyle bozulan parke, asfalt gibi üst yapıların eski haline getirilmesi çalışmaları ivedilikle sürdürülüyor."

Ortahisar, Akçaabat, Yomra ve Arsin ilçelerine hizmet verecek Akoluk Yeni İçme Suyu Arıtma Tesisi inşaatına da devam ettiğini aktaran Gümrükçüoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Ortahisar ilçesinin Akoluk Mahallesi'nde 50 milyon lira maliyetle 240 kotunda gerçekleştirilmekte olan içme suyu arıtma tesisi inşaatı tamamlandığında Atasu Barajı'ndan alınan su, bu noktada arıtılarak Ortahisar, Akçaabat, Yomra ve Arsin ilçe merkezlerine ait 200 kotuna kadar içme suyu depolarına cazibe ile verilecek. Böylece büyük bir alan sağlıklı ve yeterli içme suyu ile beslenmiş olacak. Günde 200 bin metreküp su arıtma kapasitesine sahip olacak tesis, 582 bin nüfusa rahatlıkla hizmet verebilecek."

Gümrükçüoğlu, il genelinde içme suyu ve kanalizasyon çalışmalarını seferberlik halinde sürdürdüklerini belirterek, Ortahisar ilçesinde yüksek maliyetli büyük projeleri sırasıyla sahaya tatbik ettiklerini vurguladı.

Trabzon İçme Suyu İsale Hattı ve 1. düzey depolar inşaatı tamamlandığında Ortahisar'a 35 yıl boyunca nitelikli hizmet vereceğinin altını çizen Gümrükçüoğlu, şunları kaydetti:

"Bu önemli yatırıma eş zamanlı olarak Akoluk Yeni İçme Suyu Arıtma Tesisi İnşaatını da DSİ marifetiyle sürdürmekteyiz. Bu iki önemli yatırımın tamamlanmasıyla halkımıza sağlanacak üst düzey

içme suyu hizmetinin yanı sıra TİSKİ Genel Müdürlüğümüz bugünkü bedelle yılda en az 10 milyon lira elektrik tasarrufu sağlayacaktır. Bu tasarruf, il genelinde gerçekleştirilecek yeni yatırımlar için önemli bir kaynak teşkil edecektir. TİSKİ Genel Müdürlüğümüz adına DSİ eliyle yapımı gerçekleştirilmekte olan bu yatırımların maliyetleri TİSKİ Genel Müdürlüğümüz tarafından DSİ'ye 30 yılda ödenecektir."

Kaynak: AA