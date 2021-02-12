Trabzon'da içme suyu depoları modern hale getirildi

Trabzon'da fiziki şartları yetersiz ve bakımsız durumdaki su depolarının yenilendiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bağlı kuruluşu Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ) Genel Müdürlüğü, vatandaşların daha kaliteli ve sağlıklı su içmelerini sağlamak amacıyla başlattığı depo bakım, onarım ve izolasyon çalışmalarının ilk etabını tamamladı.

TİSKİ Genel Müdürlüğü, Trabzon genelinde kullanım açısından elverişsiz, fiziki şartları yetersiz ve onarım ihtiyacı bulunan 15 içme suyu deposunun izolasyon ve genel bakımını gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, şehrin en ücra köşesine dahi sağlıklı içme suyu temin etme gayretinde olduklarını, yeni yatırımların yanı sıra mevcuttaki tesislerin bakımlarına da önem verdiklerini belirtti.

Bu kapsamda başlattıkları çalışmanın ilk ayağını tamamladıklarının altını çizen Zorluoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Yaptığımız tespitler neticesinde ilk etapta ekonomik ömrünü tamamlamış, çeşitli kapasitelerdeki 15 adet içme suyu depomuzu yenileyerek modern hale getirdik. İkinci etapta 22 adet içme suyu depomuzu daha yenileyeceğiz. Özel kaplama ile depoların içi temiz hale getirilip, yalıtımı sağlanırken, dış cepheleri de oldukça modern bir görünüme kavuşturuldu. Depo bakım, onarım ve izolasyon çalışmalarının yanı sıra il genelinde 36 adet yeni içme suyu deposu yapımına başladık. Ortahisar Su Temini Projesi kapsamında da 30 adet yeni depo inşa edeceğiz."

Zorluoğlu, 2023 yılına kadar il genelindeki tüm içme suyu depolarının bakım, onarım ve tadilatlarını yapıp gerekli modernizasyonlarını sağlayacaklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay