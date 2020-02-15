Trabzon'da Hristiyan mezarlığına saldırı iddiası
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Trabzon'da Hristiyan mezarlığına saldırı iddiası

Trabzon Valiliği, Hristiyan mezarlığına saldırıda bulunulduğu iddiasına ilişkin açıklama yaptı.

15.02.2020 18:46 | Son Güncelleme: 15.02.2020 18:46
Trabzon'da Hristiyan mezarlığına saldırı iddiası

, Hristiyan mezarlığına saldırıda bulunulduğu iddiasına ilişkin açıklama yaptı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı basın ve yayın organlarında "Trabzon'da Hristiyan mezarlığına saldırıda bulunulduğu" iddialarının yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bahse konu mezarda herhangi bir tahribatın olmadığı, sadece üzerinde bulunduğu iddia edilen ahşaptan yapılmış mezar başlığının yerinde olmadığı tespit edilmiş olup, olayla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatılmış, eksik olan mezar başlığının yenisi yaptırılarak yerine konulmaktadır."

Kaynak: AA
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