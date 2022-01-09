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Son dakika haberleri... Trabzon'da horoz dövüşü operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre Trabzon'da horoz dövüşü operasyonuTRABZON Trabzon'un Of ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan 'horoz dövüşü' baskınında 29 şahıs yakalandı.

TRABZON (İHA) - Trabzon'da horoz dövüşü operasyonu

TRABZON Trabzon'un Of ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan 'horoz dövüşü' baskınında 29 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Of ilçesinin Kaban mahallesinde C.A. isimli şahsın evinde yasadışı horoz dövüşü oynatacağına bilgisine ulaşıldı. Jandarma ekipleri tarafından eve yapılan baskında horoz dövüştürmek amacıyla düzenlenen bir alanda horoz dövüşü yaptırıldığı tespit edilen 29 şahıs yakalandı. 29 şahsa idari işlem yapılırken, horoz dövüşü yaptırılan alan mühürlenerek kapatıldı. C.A. isimli şahsa kumar oynatmak ve kumar oynatmaya yer temin etmekten adli işlem uygulanırken, horoz dövüşü yaptırılan alanda karantina kurallarını ihlal eden 1 şahsa da idari para cezası kesildi.

Son dakika haberleri... Trabzon'da horoz dövüşü operasyonu

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