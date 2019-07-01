Trabzon'da hırsızlık şüphelileri yakalandı

Trabzon'da hırsızlık şüphelileri yakalandı

Trabzon'da hırsızlık olayına karıştıkları gerekçesiyle 2 kişi gözaltına alındı.

Trabzon'da hırsızlık şüphelileri yakalandı

Trabzon'da hırsızlık olayına karıştıkları gerekçesiyle 2 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, kentte bulunan bir lisede meydana gelen hırsızlık olayına ilişkin soruşturmasını sürdüren polis, D.B ile B.K isimli şüphelileri çaldıkları 2 laptop ile yakaladı.
Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA
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