Trabzon'da hırsızlık şüphelileri yakalandı

Trabzon'da hırsızlık olayına karıştıkları gerekçesiyle 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, kentte bulunan bir lisede meydana gelen hırsızlık olayına ilişkin soruşturmasını sürdüren polis, D.B ile B.K isimli şüphelileri çaldıkları 2 laptop ile yakaladı.

Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA