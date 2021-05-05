Trabzon'da hırsızlık iddiasıyla tutuklanan 4 kişiye, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden para cezası da uygulandı
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Trabzon'da hırsızlık iddiasıyla tutuklanan 4 kişiye, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden para cezası da uygulandı

Trabzon'da hırsızlık iddiasıyla tutuklanan 4 kişiye, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden para cezası da uygulandı
Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı - Haberler | Güncel

Trabzon'da çok sayıda evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla tutuklanan 4 kişiye, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden de 12 bin 600 lira ceza kesildi.

Trabzon'da çok sayıda evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla tutuklanan 4 kişiye, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden de 12 bin 600 lira ceza kesildi.

Araklı ilçesinde evlerinden çeşitli eşyaları çalınan üç kişi, jandarmaya müracaat etti.

İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timleri koordinesinde oluşturulan çalışma grubu tarafından yapılan incelemede, hırsızlık olaylarını Y.D, H.N.B, H.Y. ve G.K'nin gerçekleştirdiği belirlendi.

Gözaltına alınan bu kişiler, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildikleri mahkemece Trabzon Bahçecik E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Öte yandan, zanlılara sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden toplam 12 bin 600 lira ceza uygulandı.

Hırsızlık mallarını satın aldıkları tespit edilen T.K. ve S.D. hakkında ise "hırsızlık malı satın almak" suçundan adli işlem yapıldı.

Çalıntı hurda malzemeleri satın alan iş yeri yetkilisine, hurdacıların tutmak zorunda oldukları kayıt tutmadığının tespit edilmesi, ayrıca sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 150 lira ceza kesildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı

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