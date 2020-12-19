Trabzon'da hırsızlık iddiasıyla 10 kişi gözaltına alındı
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Trabzon'da hırsızlık iddiasıyla 10 kişi gözaltına alındı

19.12.2020 15:43 | Son Güncelleme: 19.12.2020 15:47
Trabzon'da hırsızlık iddiasıyla 10 kişi gözaltına alındı

Trabzon'da hırsızlık yaptıkları iddia edilen 10 kişi gözaltına alındı.

Trabzon'da hırsızlık yaptıkları iddia edilen 10 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, kenttin çeşitli noktalarındaki logarların kapakları, bazı binalardan çok sayıda musluk, ayrıca bir otomobil çalındı.

Polis ekipleri, hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği belirlenen 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı

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