Trabzon'da hırsızlık Trabzon'in Yomra ilçesinde bir iş yerinden akü ve mazot çalan kişi yakalandı.

Trabzon'in Yomra ilçesinde bir iş yerinden akü ve mazot çalan kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Yomra ilçesinde bir iş yerinden yapılan hırsızlık olayıyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği'nce çalışma yapıldı.

Ekiplerin çalışmaları sonucu, hırsızlık olayı şüphelisi çaldığı 18 akü ve 60 litre mazot ile yakalandı.

Gözaltındaki şahsın işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA