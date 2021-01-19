Trabzon'da, heyelanda 2 ev hasar gördü
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Trabzon'da, heyelanda 2 ev hasar gördü

19.01.2021 15:41 | Son Güncelleme: 19.01.2021 15:56
Trabzon'da, heyelanda 2 ev hasar gördü

Trabzon'da, heyelanda 2 ev hasar gördüTRABZON'un Akçaabat ilçesinde meydana gelen heyelanda, 2 boş ev büyük çapta hasar gördü.

Trabzon'da, heyelanda 2 ev hasar gördü

TRABZON'un Akçaabat ilçesinde meydana gelen heyelanda, 2 boş ev büyük çapta hasar gördü.

İlçeye bağlı Çilekli Mahallesi'ni yüksek kesiminde kar sularının erimesiyle birlikte toprağın gevşemesi sonucu heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları, Keskin ailelerine ait biri yeni inşa edilen 2 evde, büyük çapta hasara neden oldu. Duvar ve çatıları çöken ev sahiplerinin, heyelan sırasında ilçe merkezindeki evlerinde bulundukları öğrenildi.

 2 GÜN ÖNCE EVLERİ TERK ETMİŞLERTrabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Çilekli Mahallesi'nde meydana gelen heyelanda, büyük çapta hasar gören 2 evde, hasar tespit çalışması başlatıldı. Ev sahiplerinin 2 gün önce ilçedeki evlerine gittikleri ortaya çıktı.

O anları anlatan yöre halkı, can kaybı ve yaralanan olmayışının sevindirici olduğunu söyledi. Mahallede oturan Mehmet Çakır, şaşırdıklarını belirterek, "Merak ettik, geldik heyelan yerine bakmak için. Toprak kaymış evin üzerine yığılmış. Şaşırdık kaldık. Allah'tan evde kimse yoktu. Can kaybı olmaması büyük teselli ama evler kullanılamaz halde. Umar yardımlarla tekrar yapılır" dedi.

'2 GÜN ÖNCE BURDAYDILAR'Gece büyük bir gürültü duyduklarını anlatan Asiye Verep, "Büyük bir gürültü duyduk. Ne oldu bilmiyorduk. Sabah kalktık baktık yamaç çökmüş, vurmuş evin üzerine. İki gün önce buradaydılar. İyi ki onlar evdeyken yaşanmadı heyelan" diye konuştu.

'GEÇERKEN KORKUYORUZ'

Ahmet Verep de "Yoldan aşağısı gitmiş. Evlerde kimsenin olmaması tek tesellimiz. Kopan yol dar bir yol. Şimdi yolda tehlikeli bir hale geldi. Geçerken korkuyoruz yoldan. Evlerde kullanılamaz halde" şeklinde konuştu.

Trabzon'da, heyelanda 2 ev hasar gördü
Trabzon'da, heyelanda 2 ev hasar gördü
Trabzon'da, heyelanda 2 ev hasar gördü
Trabzon'da, heyelanda 2 ev hasar gördü
Trabzon'da, heyelanda 2 ev hasar gördü
Trabzon'da, heyelanda 2 ev hasar gördü
Trabzon'da, heyelanda 2 ev hasar gördü
Trabzon'da, heyelanda 2 ev hasar gördü
Trabzon'da, heyelanda 2 ev hasar gördü
Trabzon'da, heyelanda 2 ev hasar gördü
Trabzon'da, heyelanda 2 ev hasar gördü
Trabzon'da, heyelanda 2 ev hasar gördü
Trabzon'da, heyelanda 2 ev hasar gördü
Trabzon'da, heyelanda 2 ev hasar gördü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk BAŞAR

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