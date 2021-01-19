Trabzon'da, heyelanda 2 ev hasar gördü
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Trabzon'da, heyelanda 2 ev hasar gördü

19.01.2021 12:53 | Son Güncelleme: 19.01.2021 12:57
Trabzon'da, heyelanda 2 ev hasar gördü

TRABZON'un Akçaabat ilçesinde meydana gelen heyelanda, 2 boş ev büyük çapta hasar gördü.

TRABZON'un Akçaabat ilçesinde meydana gelen heyelanda, 2 boş ev büyük çapta hasar gördü.

İlçeye bağlı Çilekli Mahallesi'ni yüksek kesiminde kar sularının erimesiyle birlikte toprağın gevşemesi sonucu heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları, Keskin ailelerine ait biri yeni inşa edilen 2 evde, büyük çapta hasara neden oldu. Duvar ve çatıları çöken ev sahiplerinin, heyelan sırasında ilçe merkezindeki evlerinde bulundukları öğrenildi.


Trabzon'da, heyelanda 2 ev hasar gördü
Trabzon'da, heyelanda 2 ev hasar gördü
Trabzon'da, heyelanda 2 ev hasar gördü
Trabzon'da, heyelanda 2 ev hasar gördü
Trabzon'da, heyelanda 2 ev hasar gördü
Trabzon'da, heyelanda 2 ev hasar gördü
Trabzon'da, heyelanda 2 ev hasar gördü
Trabzon'da, heyelanda 2 ev hasar gördü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aleyna KESKİN

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