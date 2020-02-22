Trabzon'da heyelan nedeniyle kapanan Çaykara-Karaçam yolunda çalışmalar sürüyor
Trabzon'da, heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan Çaykara-Karaçam yolunda ekipler, temizlik çalışması gerçekleştiriyor.
22.02.2020 14:20 | Son Güncelleme: 22.02.2020 14:20
Trabzon'da, heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan Çaykara-Karaçam yolunda ekipler, temizlik çalışması gerçekleştiriyor.
Dün gece saatlerinde oluşan heyelan sonucu kaya parçaları ve toprak nedeniyle Çaykara-Karaçam yolu ulaşıma kapandı.
Kapanan yolun ulaşıma açılması için ekipler temizlik çalışması gerçekleştiriyor.
Kaynak: AA