Trabzon'da heyelan nedeniyle kapanan Çaykara-Karaçam yolunda çalışmalar sürüyor
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Trabzon'da heyelan nedeniyle kapanan Çaykara-Karaçam yolunda çalışmalar sürüyor

Trabzon'da, heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan Çaykara-Karaçam yolunda ekipler, temizlik çalışması gerçekleştiriyor.

22.02.2020 14:20 | Son Güncelleme: 22.02.2020 14:20
Trabzon'da heyelan nedeniyle kapanan Çaykara-Karaçam yolunda çalışmalar sürüyor

'da, heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan Çaykara-Karaçam yolunda ekipler, temizlik çalışması gerçekleştiriyor.

Dün gece saatlerinde oluşan heyelan sonucu kaya parçaları ve toprak nedeniyle Çaykara-Karaçam yolu ulaşıma kapandı.

Kapanan yolun ulaşıma açılması için ekipler temizlik çalışması gerçekleştiriyor.

Kaynak: AA
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