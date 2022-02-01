Trabzon'da heyelan; mahalle yolu kapandı - Haberler
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Trabzon'da heyelan; mahalle yolu kapandı

Demirören Haber Ajansı, Selçuk Başar - Güncel
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Trabzon'da heyelan; mahalle yolu kapandı

TRABZON'un Yomra ilçesinde, karların erimesiyle meydana gelen heyelanda Özdil Mahallesi'nde yol, ulaşıma kapandı.

TRABZON'un Yomra ilçesinde, karların erimesiyle meydana gelen heyelanda Özdil Mahallesi'nde yol, ulaşıma kapandı. Belediye ekipleri, yolun açılması için çalışma başlattı

İlçeye bağlı Özdil Mahallesi Torlaklı mevkisindeki yolda karların erimesi nedeniyle heyelan meydana geldi. Sarp arazide kayan toprak kütlesinin dolduğu yol, ulaşıma kapandı. Bölgede ulaşım, alternatif yoldan sağlanırken, belediye ekipleri de iş makinesiyle beton zemini çatlayan ve beton duvarı da yıkılan yolu açmak için çalışma başlattı.


Trabzon'da heyelan; mahalle yolu kapandı

Trabzon'da heyelan; mahalle yolu kapandı

Trabzon'da heyelan; mahalle yolu kapandı

Demirören Haber Ajansı / Selçuk Başar - Güncel

Güncel, Haber

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