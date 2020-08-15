Trabzon'da heyelan Kavakpınar mahallesinde 3 ev tahliye edildi
Trabzon'da heyelan: Kavakpınar mahallesinde 3 ev tahliye edildiTrabzon'un Of ilçesinde şiddetli yağışta meydana gelen heyelanda, Kavakpınar Mahallesi'nde 3 ev risk nedeniyle tahliye edildi.
15.08.2020 00:08 | Son Güncelleme: 15.08.2020 00:13
Trabzon'da heyelan: Kavakpınar mahallesinde 3 ev tahliye edildi
Trabzon'un Of ilçesinde şiddetli yağışta meydana gelen heyelanda, Kavakpınar Mahallesi'nde 3 ev risk nedeniyle tahliye edildi. 20 kişinin tahliyesi sırasında kalp hastası Emine Köksal (74), sağlık ve Sürmene Arama Kurtarma (SÜRAK) ekiplerince sedyeyle ambulansa taşındı.
Kaynak: DHA