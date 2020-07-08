Trabzon'da heyelan grup yolunu kapattı Trabzon'un Yomra ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle grup yolu ulaşıma kapandı.

Trabzon'un Yomra ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle grup yolu ulaşıma kapandı.

İlçede etkili olan sağanak sonrası meydana gelen heyelan sonucu Yomra-Özdil-Oymalı grup yolu ulaşıma kapandı.

Karayolları ve Yomra Belediyesi ekipleri, yolu temizlemek için çalışmalara başladı.

Yomra Belediyesinden yapılan açıklamada, ilçe kırsalında heyelan riskinin birçok alanda devam ettiği belirtilerek, ekiplerin gerekli tüm noktalara müdahale ettiği kaydedildi.

Ayrıca belediyeden yapılan anonslarla vatandaşlardan tedbirli olmaları istenerek, sel ve heyelan riski taşıyan tüm alanların terk edilmesinin can güvenliği açısından önemli olduğu vurgulandı.

Kaynak: AA