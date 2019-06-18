TRABZON'DA HES BORUSU PATLADI 2 KAYIP, 1 YARALI, MAHSUR KALANLAR VAR

TRABZON'DA HES BORUSU PATLADI 2 KAYIP, 1 YARALI, MAHSUR KALANLAR VAR

(Tür: Yurt)

(Tür: Yurt)

Kaynak: DHA
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