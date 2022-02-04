Trabzon'da HAYDİ Timleri yaban hayvanlarını unutmadı - Haberler
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Trabzon'da HAYDİ Timleri yaban hayvanlarını unutmadı

AA, Seyit Ahmet Eksik - Güncel
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Trabzon'da HAYDİ Timleri yaban hayvanlarını unutmadı

Trabzon İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ), Maçka ilçesi Altındere Akarsu Av Koruma sahasında olumsuz hava koşulları nedeniyle beslenmekte güçlük çeken yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

Trabzon İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ), Maçka ilçesi Altındere Akarsu Av Koruma sahasında olumsuz hava koşulları nedeniyle beslenmekte güçlük çeken yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

İl Jandarma Komutanlığı HAYDİ Timi, Maçka ilçesinde yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için Milli Parklar Müdürlüğü ve Maçka İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle çalışma yürüttü.

HAYDİ Timi ekiplerince, Maçka ilçesi Altındere Akarsu Av Koruma sahası civarında bulunan yaban hayvanlarının beslenebilmesi amacıyla bölgeye ot, saman ve buğday bırakıldı.

AA / Seyit Ahmet Eksik - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Hisarcık, Trabzon, Güncel, Haber

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