Trabzon'da hayatını kaybeden hastanın yakınlarından 'yanlış teşhis' iddiası - Haberler
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Trabzon'da hayatını kaybeden hastanın yakınlarından "yanlış teşhis" iddiası

AA / Seyit Ahmet Eksik - Haberler | Güncel
Trabzon'da hayatını kaybeden hastanın yakınlarından

Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde hayatını kaybeden kadın hastanın eşi, baş ağrısı şikayetiyle gittikleri hastanede yanlış teşhis konulduğu iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

TRABZON (AA) - Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde hayatını kaybeden kadın hastanın eşi, baş ağrısı şikayetiyle gittikleri hastanede yanlış teşhis konulduğu iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

İddiaya göre, Köprübaşı ilçesinde yaşayan Gül Sandıkçı (41) ağustos ayında şiddetli baş ağrısı şikayetiyle Köprübaşı Vali Recep Yazıcıoğlu Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

Hastane acil servisinde yapılan muayenede migren teşhisi konulan ve müdahalenin ardından evine gönderilen kadın, ağrısının artması üzerine yakınları tarafından yeniden hastaneye getirildi.

Yapılan tetkiklerde beyin kanaması şüphesi üzerine Sandıkçı, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'ne sevk edildi.

Burada ameliyata alınan Sandıkçı, 18 gün kaldığı yoğun bakım servisindeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gül Sandıkçı'nın eşi Erkan Sandıkçı, eşine yanlış teşhis konulduğu ve ölümünde ihmal olduğu iddiasıyla Sürmene Adliyesi'ne giderek Köprübaşı Vali Recep Yazıcıoğlu Devlet Hastanesi acil servisinde görevli doktor Ö.Ç'den şikayetçi oldu.

Öte yandan İl Sağlık Müdürlüğü, şikayet üzerine konuyla ilgili inceleme başlattı.

AA / Seyit Ahmet Eksik - Son Dakika Haberleri
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