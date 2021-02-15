Trabzon'da "Hayata Değer Kat" projesinin ödül töreni gerçekleştirildi

Trabzon Milli Eğitim Müdürlüğü ile Tüm Kalkınma ve İş Adamları Girişimciler Derneği (TÜMKİAD) iş birliğinde düzenlenen "Hayata Değer Kat" projesinin ödül töreni gerçekleştirildi.

Trabzon Milli Eğitim Müdürlüğü ile Tüm Kalkınma ve İş Adamları Girişimciler Derneği (TÜMKİAD) iş birliğinde düzenlenen "Hayata Değer Kat" projesinin ödül töreni gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, günümüzde gençlerin toplumsal değerlere yabancılaştığı, şiddete eğilim gösterdikleri, kitle iletişim araçlarını bilinçsiz kullanmalarının iletişim kopukluğu yaşamalarına neden olduğu, sosyal bağlılık ve dayanışma ruhunun git gide yok olduğu gözlendiği belirtildi.

Unutulmaya yüz tutmuş değerlerin, kültürün ve gelenekleri öğrencilere hatırlatmak ve aşılamak amacıyla TÜMKİAD ile iş birliğinde "Hayata Değer Kat" projesinin hazırlandığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hayata Değer Kat Projesi, 7 ay gibi bir süreci kapsayan, il genelinde 821 öğrencinin online başvuru yaptığı 50 gönüllü danışman öğretmenin rehberliğinde öğrencilerin yaptıkları etkinlikleri sosyal medya hesabından yayınlaması üzerine kurgulanmış bir yarışma projesidir. Öğrencilerin yaptığı etkinlikler içerisinde şehit aileleri ziyaret edilerek acıları paylaşılmış, huzurevleri ziyaret edilerek anılarına ortak olunmuş, makam ziyaretleri yapılarak yaşam alanlarındaki sorunlar dile getirilmiş ve çözülmesine katkı sağlanmış, yöresel yemekler yapılarak atma türkü mani söyleyenlerle röportaj yapılıp kültürel değerler ve mekanlar tanıtılmış, her ay bir iyilik yap temasıyla sosyal sorumluluk anlayışına destek verilmiştir."

Proje kapsamında düzenlenen yarışmada birinci olan Eylül Alp'e Fethiye gezisi, ikinci olan Defne Yılmaz'a GAP turu, üçüncü olan Tarık Aydın'a da Eskişehir gezisi hediye edildi.

Ödül töreninde konuşan İl Milli Eğitim Şube Müdürü Serkan Harput, temel amaçlarının çağın ve geleceğin becerileriyle donanmış ve donanımını insanlık hayrına sarf edebilen bilime sevdalı, kültürüne, değerlerine, geleneklerine meraklı, duyarlı ahlaklı bireyler yetiştirmek olduğunu belirterek, bu tür projeler sayesinde birçok başarı hikayeleri taçlandırılacağını kaydetti.

TÜMKİAD Başkanı Ahmet Salih Kırımlıoğlu da öğrencilerin yaptığı çalışmaları izlerken çok duygulandığını, değerlerin yaşatılması için yapacakları tüm çabaların, geleceğin teminatı olan gençler adına büyük önem taşıdığını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay