Trabzon'da hava yolu ulaşımına sis engeli
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Trabzon'da hava yolu ulaşımına sis engeli

Trabzon'da hava yolu ulaşımına sis engeli
Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı - Haberler | Güncel

Trabzon'da hava muhalefeti nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi.

Trabzon'da hava muhalefeti nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi.

Kentte akşam saatlerinde başlayan ve halen devam eden sis, hava ulaşımını olumsuz etkiledi.

Bazı hava yolu şirketleri tarafından Trabzon'dan İstanbul'a bu gece ve yarın sabah erken saatlerde yapılması planlanan karşılıklı seferler iptal edildi.

Öte yandan, İstanbul'dan kente gelen bir uçağın ise sis nedeniyle iniş yapamadığı için başka havalimanına yönlendirildiği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı

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