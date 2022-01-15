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Trabzon'da hava yolu ulaşımına kar engeli

Trabzon'da hava yolu ulaşımına kar engeli
AA / Tuğba Yardımcı - Haberler | Güncel

Trabzon'da hava muhalefeti nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi.

TRABZON (AA) - Trabzon'da hava muhalefeti nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi.

Kentte etkili olan kar, hava ulaşımını olumsuz etkiledi. Bazı hava yolu şirketleri tarafından Trabzon'dan çeşitli şehirlere yapılması planlanan karşılıklı seferler gerçekleştirilemedi.

Trabzon'dan akşam saatlerinde İstanbul, Diyarbakır ve Gaziantep'e karşılıklı yapılması planlanan bazı uçuşların da iptal edildiği, hava şartlarının düzelmesinin ardından seferlerin normale döneceği öğrenildi.

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AA / Tuğba Yardımcı - Son Dakika Haberleri
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Trabzon'da hava muhalefeti nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi.

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