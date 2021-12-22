Trabzon'da hava yolu ulaşımına kar engeli - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Trabzon'da hava yolu ulaşımına kar engeli

Trabzon'da hava yolu ulaşımına kar engeli
AA / Tuğba Yardımcı - Haberler | Güncel

Trabzon'da hava muhalefeti nedeniyle uçak seferleri iptal edildi.

TRABZON (AA) - Trabzon'da hava muhalefeti nedeniyle uçak seferleri iptal edildi.

Kentte akşam saatlerinde başlayan ve halen devam eden kar, hava ulaşımını olumsuz etkiledi.

Bazı hava yolu şirketleri tarafından Trabzon'dan İstanbul, Ankara, Antalya ve İzmir'e yapılması planlanan karşılıklı seferler, görüş kısıtlılığı nedeniyle gerçekleştirilemedi.

Pistin açık olduğu, hava şartlarının düzelmesinin ardından seferlerin yapılacağı öğrenildi.

Çoban kar altında türkü söyledi, koyunlar pürdikkat dinledi

Çoban kar altında türkü söyledi, koyunlar pürdikkat dinledi

 SARIYER'DE KAR YAĞIŞI

SARIYER'DE KAR YAĞIŞI

 Karabük'te eğitime kar tatili

Karabük'te eğitime kar tatili

AA / Tuğba Yardımcı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title