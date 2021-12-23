Trabzon'da hava yolu ulaşımı yeniden başladı
AA / Tuğba Yardımcı - Haberler | Güncel
Trabzon'da hava muhalefeti nedeniyle ara verilen uçuşlar tekrar başladı.
TRABZON (AA) - Trabzon'da hava muhalefeti nedeniyle ara verilen uçuşlar tekrar başladı.
Kentte dün akşam saatlerinde başlayan kar dolayısıyla Trabzon Havalimanı'nda uçak seferleri gerçekleştirilemedi.
Yağışın şehir merkezinde etkisini kaybetmesinin ardından seferler karşılıklı olarak yeniden yapılmaya başlandı.
AA / Tuğba Yardımcı - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet