Trabzon'da Hava Ulaşımına Sis Engeli

Trabzon'da dünden itibaren etkisini sürdüren sis nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, sis dolayısıyla İstanbul'dan 12.00'de Trabzon Havalimanı'na yapılması planlanan uçak seferi iptal edildi.

Trabzon Havalimanı'ndan İstanbul'a saat 11.20 ve 12.55'de gerçekleştirilmesi planlanan seferlerin de yapılamayacağı belirtildi.

Öte yandan, sabah saatlerinden itibaren 15 seferin yapılamadığı, bazı havayolu şirketlerinin uçuşlarının ise rötarlı gerçekleştirildiği öğrenildi.