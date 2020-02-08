Trabzon'da hava ulaşımına kar ve sis engeli
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Trabzon'da hava ulaşımına kar ve sis engeli

TRABZON'da, sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı ve sis nedeniyle uçak seferleri iptal edildi.

08.02.2020 11:25 | Son Güncelleme: 08.02.2020 11:25
Trabzon'da hava ulaşımına kar ve sis engeli

TRABZON'da, saatlerinde etkili olan kar yağışı ve sis nedeniyle uçak seferleri iptal edildi.

Kentte sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ve sis, hava yolu ulaşımını olumsuz etkiledi. Trabzon Havalimanı'ndan yapılması planlanan uçuşlar, hava muhalefeti nedeniyle karşılıklı iptal edildi. Kar yağışının etkisini kaybetmesinin ardından seferlerin yeniden başlayacağı belirtildi.


Kaynak: DHA
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